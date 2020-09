Calciomercato Fiorentina – Viola fiduciosi per Torreira | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina di Giuseppe Iachini è alla ricerca di un playmaker da inserire, nel proprio centrocampo, al fianco di Sofyan Amrabat, giunto dall’Hellas Verona.

Il preferito del direttore sportivo viola, Daniele Pradè, è Lucas Torreira, classe 1996, regista uruguaiano dell’Arsenal che già conosce il nostro campionato per aver indossato le maglie di Pescara e Sampdoria.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola, i ‘Gunners‘, che inizialmente sparavano alto per Torreira, avrebbero adesso abbassato le pretese per il calciatore sudamericano e, in settimana, potrebbero dare una risposta positiva alla Fiorentina in merito un’eventuale cessione.

Per 20 milioni di euro, dunque, Torreira potrebbe finire in riva all’Arno. La Fiorentina, però, dovrà battere la concorrenza del Torino. I granata sono alla ricerca di un calciatore nella medesima posizione di campo e possono contare sulla presenza in panchina di Marco Giampaolo, colui il quale fece esplodere Torreira a Genova.

I viola, comunque, restano fiduciosi di poter concludere l'accordo con Torreira in tempi anche piuttosto brevi.