Calciomercato Fiorentina, l’arrivo di Dzeko per le visite mediche | VIDEO

Edin Dzeko ieri si è presentato a arrivato a Roma, a Villa Stuart, per sostenere le visite mediche necessarie per il trasferimento alla Fiorentina. Dopo due anni con i turchi del Fenerbahçe, il bosniaco si trasferirà in viola a parametro zero in questo calciomercato estivo. Ecco il video del suo arrivo nella Capitale per i test