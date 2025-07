Calciomercato, ecco cosa potrà dare Bernardeschi al Bologna | VIDEO

Federico Bernardeschi, ex Fiorentina e Juventus, torna in Serie A dopo le stagioni in MLS: colpo di calciomercato del Bologna. Il video

Il Bologna ha deciso di puntare su un grande ritorno, in questo calciomercato estivo, per infoltire il reparto offensivo. Federico Bernardeschi è pronto a tornare in Italia con un ruolo da protagonista, indossando la maglia rossoblù e perché no provando anche a riconquistare quella azzurra. A Toronto, l’ex Fiorentina e Juventus è maturato ed è diventato sia leader che idolo. Ecco cosa può aspettarsi da lui Vincenzo Italiano nel video di 'GazzettaTV'