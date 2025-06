Calciomercato, come giocherebbe il Napoli con De Bruyne e Nunez | VIDEO

Kevin De Bruyne già preso, Darwin Nunez potrebbe arrivare: il calciomercato del Napoli si infiamma. Gli azzurri potrebbero giocare così!

Dopo l'acquisto di Kevin De Bruyne, il Napoli non ha intenzione di fermarsi in questo calciomercato estivo: Darwin Nunez, l'attaccante del Liverpool, è disponibile al trasferimento. Servono 70 milioni di euro al club e 5 netti all'anno di stipendio al giocatore. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per il colpo. Gli azzurri di Antonio Conte potrebbero giocare così: guarda il video