Al-Hilal, presentato Inzaghi con una gaffe a tinte rossonere | VIDEO

Simone Inzaghi nuovo allenatore dell'Al-Hilal, contratto di 2 anni per l'ex Inter: ma in Arabia Saudita forse l'hanno confuso per il fratello

L'Al-Hilal ha pubblicato sui suoi canali social un filmato per presentare il nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Al 23esimo secondo, mentre si vede l’ex tecnico dell’Inter camminare di spalle, si sente in sottofondo … il commento di una rete firmata in carriera da suo fratello Filippo. “Inzaghi! Inzaghi! Inzaghi, Inzaghi! Rete! Rete!”: si tratta di un estratto della telecronaca dello storico gol del momentaneo 2-0 firmato da Superpippo in Milan-Liverpool, finale di Champions del 2007. Guarda il video!