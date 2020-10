Amarcord Milan: ricordate il super gol di Weah al Verona?

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – L’8 settembre 1996, in occasione di Milan-Verona 4-1 a San Siro, l’ex attaccante rossonero George Weah segnò un gol magnifico. Una spettacolare cavalcata, ‘coast to coast‘, quella dell’allora centravanti liberiano, il quale, oggi, compie 54 anni. Rivediamo, dunque, quella prodezza di Weah, attualmente Presidente della Liberia, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.