PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Verso Milan-Juventus, designato l’arbitro del match: ecco chi sarà

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Verso Milan-Juventus, designato l’arbitro del match: ecco chi sarà

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In vista di Milan-Juventus, sono stati resi noti i nomi degli arbitri che dirigeranno la gara tra le due big: ecco la squadra completa...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si avvicina sempre di più il grande big match della settimana. Il Milan di Massimiliano Allegri, domenica 26 aprile dalle ore 20:45 presso lo stadio di 'San Siro',  affronterà la Juventus di Luciano Spalletti in un vero e proprio spareggio per la Champions League.

Entrambe le squadre si sono poste, come obiettivo stagionale, il rientro in Champions League. Il diavolo, dopo alcuni passi falsi contro Napoli e Udinese, è riscuoto a tornare alla vittoria contro il Verona, grazie al gol di Adrien Rabiot, mantenendo una distanza di 3 punti da bianconeri, posizionato al quarto posto in classifica.

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In vista del bi match, è stato finalmente designato l'arbitro della gara: a dirigere la partita sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Nel corso della stagione, Sozza ha già incontrato il Milan: vittoria nel derby di andata contro l'Inter per 1-0. Al VAR invece siederanno Abisso e Maresca. Ecco, di seguito, la squadra arbitrale completa:

Arbitro: SOZZA

Assistenti: PERROTTI – ROSSI M.

IV uomo: ZUFFERLI

VAR: ABISSO

AVAR: MARESCA

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