In vista del bi match, è stato finalmente designato l'arbitro della gara: a dirigere la partita sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Nel corso della stagione, Sozza ha già incontrato il Milan: vittoria nel derby di andata contro l'Inter per 1-0. Al VAR invece siederanno Abisso e Maresca. Ecco, di seguito, la squadra arbitrale completa: