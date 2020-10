Verso Inter-Milan: Bastoni positivo al coronavirus. Derby a rischio

Bastoni positivo al CoVid_19: salterà Inter-Milan?

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Sono Alessandro Bastoni (Inter) e Marco Carnesecchi (Atalanta) i due calciatori dell’Italia Under 21 risultati positivi al coronavirus. Bastoni e Carnesecchi sono risultati positivi al secondo tampone effettuato ieri dagli azzurrini nel ritiro di Tirrenia. Entrambi erano risultati negativi al test fatto come da protocollo domenica scorsa, all’inizio del raduno. Positivi, però, a quello del giorno successivo anche se totalmente asintomatici. Oggi Bastoni e Carnesecchi effettueranno un terzo tampone. Se dovessero essere ancora positivo verranno isolati. In tal caso, Bastoni e Carnesecchi salteranno quindi i match di qualificazione agli Europei Under 21 contro Islanda e Armenia. Bastoni, poi, rischia di saltare anche il derby Inter-Milan, in programma sabato 17 ottobre, alle ore 18:00, a San Siro. DERBY DI MILANO, IL MILAN TENTA DI RECUPERARE I GRANDI ASSENTI >>>