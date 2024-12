Verona-Milan, la Curva Sud non risparmia nessuno: contesta anche i calciatori

Non soltanto RedBird e Gerry Cardinale nel mirino dei tifosi della Curva Sud rossonera al 'Bentegodi' per Verona-Milan: anche i giocatori

Non soltanto RedBird e Gerry Cardinale nel mirino della contestazione dei tifosi della Curva Sud rossonera, stasera, allo stadio 'Bentegodi', in occasione di Verona-Milan , partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 .

Oltre, infatti, ai cori "Questa proprietà non ci merita", "Noi non siamo americani" e "Cardinale devi vendere, vattene", intonati a più riprese durante la prima frazione di gioco in Veneto, verso la fine del primo tempo i tifosi rossoneri si sono rivolti direttamente ai calciatori.