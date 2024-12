Vendor loan rifinanziato, ma in Verona-Milan la Curva Sud contesta ancora

In Verona-Milan , partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 in corso allo stadio 'Bentegodi', però, la Curva Sud , cuore del tifo organizzato rossonero, sta continuando con la protesta verso la proprietà già messa in atto a 'San Siro', subito dopo Milan-Genoa , domenica sera e il giorno successivo al party privato per i 125 anni del club rossonero.

I cori dei sostenitori del Diavolo sono sempre gli stessi: "Questa società non ci merita", "Noi non siamo americani" e, soprattutto, "Cardinale devi vendere, vattene". Non sono stati ascoltati prima, non saranno ascoltati almeno per i prossimi quattro anni a quanto pare. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Verona-Milan dal 'Bentegodi' >>>