Verona-Milan 0-2: numeri, curiosità e statistiche | Serie A News

Verona-Milan 0-2, tutto quello che c’è da sapere sul match

(fonte: acmilan.com) – Una vittoria di capitale importanza. In piena emergenza complici le numerose assenze, i rossoneri sono tornati a dettare legge in trasferta regolando 0-2 il Verona in campionato. Una prestazione di squadra, una prova di forza. Dopo il positivo verdetto del ‘Bentegodi‘, scopriamo le principali statistiche prodotte dal campo in favore del Milan.

1 – Il Milan ha vinto undici delle prime tredici trasferte stagionali in Serie A per la prima volta nella sua storia (1 pareggio, 1 sconfitta). In generale è la quarta squadra a riuscirci dopo l’Inter nel 2006/07, la Juventus nel 2017/18 e nel 2018/19 e il Napoli nel 2017/18.

2 – I rossoneri hanno segnato una rete su punizione diretta in due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Verona (in precedenza Hakan Çalhanoğlu nel febbraio 2020).

3 – Per la prima volta in Serie A il Milan ha tenuto la porta inviolata in due trasferte di fila contro il Verona.

4 – Il Milan è la quarta squadra a tagliare il traguardo dei 100 punti a partire dallo 01/01/2020 nei cinque maggiori campionati europei dopo Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid.

5 – Con Rade Krunić e Diogo Dalot salgono a quindici i marcatori differenti del Milan in questa Serie A, solo l’Atalanta ne conta di più (sedici).

6 – Con Diogo Dalot salgono a sei i giocatori rossoneri in gol in questa Serie A nati dallo 01/01/1999 in avanti, almeno tre in più di ogni altra squadra nella competizione in corso.

7 – Sei dei nove gol in Serie A di Krunić sono stati segnati sul risultato di 0-0. Rade è anche il primo giocatore bosniaco a segnare in Serie A con il Milan, sono ora 40 le differenti nazionalità a segno in rossonero nella competizione.