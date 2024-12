Risultati Serie A – Verona-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Verona-Milan 0-1, il tabellino

Torna a vincere il Milan di Paulo Fonseca e lo fa, con tanta sofferenza e poco gioco, sul campo del 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti in occasione della partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025. Successo esterno, 0-1, per il Diavolo firmato, al 56', da Tijjani Reijnders. Splendido passaggio filtrante, in profondità, di Youssouf Fofana per l'inserimento del centrocampista olandese: piatto destro a giro, a mezza altezza, che non lascia scampo a Lorenzo Montipò. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Verona-Milan 0-1 al 'Bentegodi'.