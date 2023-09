Verona-Atalanta, che errore di De Ketelaere: sbaglia un gol a porta vuota

Uno degli uomini più osservati di questa stagione è certamente Charles De Ketelaere . L'ex giocatore del Milan è alla ricerca del riscatto dopo la pessima scorsa annata in rossonero e all' Atalanta sembra aver trovato la sua realtà. Il belga sta sorprendendo anche i più scettici e i due gol, e due assist, confermano il talento che possiede.

Tuttavia, nel match di Serie A fra Atalanta ed Hellas Verona, De Ketelaere ha sprecato quello che sarebbe potuto essere la sua terza rete stagionale. L'attaccante non ha trasformato in gol un cross perfetto e, per di più, a Montipò ormai battuto.