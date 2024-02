La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica. LEGGI ANCHE : Calciomercato Milan – In estate assalto a Zirkzee: mossa a sorpresa di Moncada

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.