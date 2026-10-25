Finita la sfida al 'Bluenergy Stadium' di Udine. L'Udinese di Kosta Runjaić ha affrontato il Milan di Ruben Amorim per l'ottava giornata di Serie A 2026-27
Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare
Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Kosta Runjaić, allenatore dell'Udinese a 'DAZN'.
Udinese-Milan, le parole di Kosta Runjaić
"Non è il momento per parlare del mio futuro. Siamo dispiaciuti per non aver perso la partita. La squadra ha lottato e fatto del suo meglio, ma il gol concesso è stato un errore difficile da correggere per tornare in partita. Possiamo parlare di molte cose, abbiamo avuto diversi giocatori chiave infortunati. Fino al match contro il Lecce abbiamo giocato un buon calcio e anche oggi abbiamo fatto passi avanti per uscire da questa situazione. La scorsa stagione è un'altra cosa, ora dobbiamo cercare di uscirne tutti insieme. Dobbiamo accettare la sconfitta, nessuno è contento di questa situazione. Abbiamo commesso un errore all'inizio, facendo un favore al Milan. Loro sono una squadra di esperienza e di alto livello".
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