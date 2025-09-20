Udinese-Milan, Rabiot: 'Loro squadra fisica. Per vincere dovremo ...'

Udinese-Milan, così Rabiot nel pre-partita di 'Milan TV'

"Come mi sto integrando? Sta procedendo molto bene. Mi sono allenato 3-4 giorni prima del Bologna, poi subito dentro. Conosco bene compagni come Mike Maignan, Youssouf Fofana, Christopher Nkunku che era con me al PSG e mi sono trovato bene subito. Conosco bene il mister e il suo staff, ero pronto anche se non avevo giocato per un mese. Sarò pronto anche stasera".