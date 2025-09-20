Udinese-Milan, Rabiot: 'Loro squadra fisica. Per vincere dovremo ...'

Pianeta Milan
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Udinese-Milan, 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Come mi sto integrando? Sta procedendo molto bene. Mi sono allenato 3-4 giorni prima del Bologna, poi subito dentro. Conosco bene compagni come Mike Maignan, Youssouf Fofana, Christopher Nkunku che era con me al PSG e mi sono trovato bene subito. Conosco bene il mister e il suo staff, ero pronto anche se non avevo giocato per un mese. Sarò pronto anche stasera".

"Per noi la normalità deve essere vincere. L'Udinese è una squadra molto fisica, che sa giocare molto bene anche al calcio, hanno iniziato bene il campionato. Dovremo essere forti, vincere duelli. Abbiamo giovani di tanta qualità: sono fiducioso che se faremo vedere quello che abbiamo fatto in settimana faremo bene", ha chiosato Rabiot.

