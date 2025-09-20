Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Udinese-Milan, Landucci: “Squadra fisica, dobbiamo partire molto più forte”

UDINESE-MILAN

Udinese-Milan, Landucci: “Squadra fisica, dobbiamo partire molto più forte”

Udinese-Milan, Landucci: “Squadra fisica, dobbiamo partire molto più forte” - immagine 1
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sullo sostituire Allegri: “Non è uguale, meglio se c’è Allegri: devo fare anche martedì. Max dalla panchina è un valore aggiunto: spero siano le ultime due volte

LEGGI ANCHE

Partita determinante? “Molto determinante: giochiamo contro una squadra non solo fisica ma anche tecnica. A Udine sono sempre partite difficili, sono allenati da un bravissimo allenatore che fa cose semplici ma efficaci: ha giocatori forti e fisicità. Dobbiamo soffrire e pareggiare la loro forza. Partiranno molto forte e noi dobbiamo partire più forti ancora"

Sull'americano Pulisic: "Christian è un grande giocatore, è un bomber. Pensiamo che possa essere un valore aggiunto per questa squadra. Ruben Loftus-Cheek non è uscito per demerito, sta facendo molto bene. Nel calcio di oggi i 5 cambi sono determinanti”

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Udinese-Milan in diretta tv o streaming >>>

Su Santi Gimenez: “Sta giocando molto bene. Per un attaccante fare gol è la ciliegina sulla torta: sia in allenamento che in partita sta facendo molto bene, si mette a servizio della squadra e penso che arriverà anche il gol”

 

Leggi anche
Udinese-Milan, Rabiot: “Loro squadra fisica. Per vincere dovremo …”
Udinese-Milan, Iker Bravo: “Oggi è difficile ma vogliamo vincere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA