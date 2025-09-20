Udinese-Milan, Iker Bravo: “Oggi è difficile ma vogliamo vincere”

Sulla convocazione al Mondiale U20: "Per me è un opportunità per dimostrare come gioco, il mio talento anche con la nazionale. È stata una decisione difficile perché volevo aiutare la squadra ma alla fine l’ho presa".
UDINESE-MILAN
Iker Bravo, giocatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? "Non lo so, la mia mentalità è differente. Conosco un po' la Serie A e per me è un piacere aiutare la squadra con gol e assist. Io voglio solo che vinca la squadra. Oggi è difficile ma vogliamo vincere".
Sulla convocazione al Mondiale U20: "Per me è un opportunità per dimostrare come gioco, il mio talento anche con la nazionale. È stata una decisione difficile perché volevo aiutare la squadra ma alla fine l’ho presa".
