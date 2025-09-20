Pianeta Milan
UDINESE-MILAN

Udinese-Milan, Inler: “I ragazzi sanno come muoversi, dobbiamo essere compatti”

Gökhan Inler, dirigente bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gökhan Inler, dirigente bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul modulo: “Oggi abbiamo cambiato con questo modulo che abbiamo preparato in ritiro, i ragazzi sanno come muoversi: dobbiamo essere compatti in mezzo al campo dove il Milan ha giocatori di qualità”

Su Modric e l'incontro avvenuto nel 2007: “Ero giovane anche io, ha un anno meno di me: mi ricordo benissimo, avevamo vinto 2-0 e lui è entrato nel secondo tempo. Abbiamo giocato contro anche in Nazionale. Orgoglio vedere questi ragazzi giocare e Modric è un grande esempio per tutti”

Sulla partenza di quest'anno: “Non è solo preparazione atletica, stiamo lavorando anche mentalmente e fisicamente: il preparatore martella come è giusto che sia perché la Serie A è tanto fisica. Il mister sta preparando molto bene i ragazzi e stiamo anche guardando i numeri perché con questi fai degli step in avanti. Alla fine conta il campo e i ragazzi devono fare tutto il possibile”

 

