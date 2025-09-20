Udinese-Milan, Inler: “Un orgoglio vedere Modric. Non conta l’età”

Sulla partita giocata contro Modric in Coppa Uefa in questo stadio: "Un orgoglio vedere lui. Ha fatto una grande carriera. Mi ricordo benissimo quella partita, lui entrò nel secondo tempo. Poi ci siamo incontrati anche in Nazionale. Un ragazzo molto serio, molto educato. Non conta l’età, ma solo la professionalità".
Atta è da tenere sotto osservazione? "Sono tutti da tenere sotto osservazione. Molti sono talentuosi, Atta sta facendo bene ma nel calcio conta l’allenamento di ogni giorno. Mi ricorda un po’ me perché vivevo per il calcio. È concentrato sull’Udinese e poi si vedrà".
