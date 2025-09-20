Udinese-Milan, Inler: “Un orgoglio vedere Modric. Non conta l’età”

Pianeta Milan
UDINESE-MILAN

Gokhan Inler, dirigente bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan, 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Gokhan Inler, dirigente bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sullo step di grandezza che aspetta l'Udinese: "Da quarant’anni la famiglia Pozzo è qui e da trentuno in Serie A. Hanno lavorato davvero bene. Per fare uno step ulteriore, quando vedi i ragazzi crescere è una bellissima cosa. Quelli che vengono ogni anno devono performare. Vedo una società molto seria e molta positività".

Sulla partita giocata contro Modric in Coppa Uefa in questo stadio: "Un orgoglio vedere lui. Ha fatto una grande carriera. Mi ricordo benissimo quella partita, lui entrò nel secondo tempo. Poi ci siamo incontrati anche in Nazionale. Un ragazzo molto serio, molto educato. Non conta l’età, ma solo la professionalità".

Atta è da tenere sotto osservazione? "Sono tutti da tenere sotto osservazione. Molti sono talentuosi, Atta sta facendo bene ma nel calcio conta l’allenamento di ogni giorno. Mi ricorda un po’ me perché vivevo per il calcio. È concentrato sull’Udinese e poi si vedrà".

