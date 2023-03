Udinese-Milan 3-1 al 90′: de profundis rossonero | Serie A News

Dopo che il primo tempo si era concluso 2-1 per i friulani, con le reti di Roberto Pereyra ( 9' ) e Beto ( 45' + 6 ), inframezzate dal calcio di rigore di Zlatan Ibrahimović ( 45' + 4 ) in un concitato finale, la ripresa si apre con il Milan proteso all'attacco per cercare un immediato pareggio.

Al 51' calcio d'angolo di Sandro Tonali , colpo di testa di Malick Thiaw e parata - facile e centrale - di Marco Silvestri . Al 56' , poi, cross di Brahim Díaz dalla destra, il difensore dell' Udinese , il brasiliano Rodrigo Becão , affossa Ibrahimović ma per l'arbitro Daniele Doveri di Roma 1 - stavolta - non c'è nulla.

Pioli prova a dare una scossa ulteriore al suo Milan, togliendo dal campo Alexis Saelemaekers e Ismaël Bennacer e inserendo Ante Rebić e Rade Krunić . Di fatto, i rossoneri passano dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 . Nulla da fare perché, al 70' , segna ancora l'Udinese: tiro-cross di Destiny Udogie dalla sinistra, sul palo più lontano spunta Kingsley Ehizibue che, tenuto in gioco da Pierre Kalulu , mette in rete con un tap-in facile facile .

All'84' Krunić prova al volo, sugli sviluppi di un corner battuto da Sandro Tonali, ma senza esito. Nei 7' di recupero non succede praticamente più nulla, se non un colpo di testa di Florian Thauvin terminato alto sulla traversa. Udinese-Milan 3-1 alla 'Dacia Arena'. L'Udinese torna a vincere in casa dopo sei mesi. Il Diavolo che affonda sempre di più nella classifica del campionato. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>