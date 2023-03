Udinese-Milan 3-1: segna Ehizibue per i friulani | Serie A News

Kingsley Ehizibue segna il terzo gol friulano in Udinese-Milan alla 'Dacia Arena'. Altra dormita colossale della difesa rossonera sulla rete bianconera. Destiny Udogie mette un tiro-cross dalla sinistra, tagliando in due la retroguardia di mister Stefano Pioli: sul secondo palo spunta Ehizibue che, da due passi, fa secco Mike Maignan. Il giocatore dell'Udinese è tenuto in gioco da Pierre Kalulu. In Friuli, dunque, Udinese-Milan 3-1. Segui qui il LIVE tra Udinese e Milan dalla 'Dacia Arena' >>>