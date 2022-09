Udinese-Inter 3-1: doppio cambio al 31′ e Bastoni perde la testa

Brutta sconfitta per l'Inter di Simone Inzaghi in casa dell'Udinese ed un 'caso' Alessandro Bastoni in vista. I nerazzurri, infatti, sono crollati (1-3) alla 'Dacia Arena', surclassati dai padroni di casa in virtù dell'autogol di Milan Škriniar e delle reti, nel finale, di Jaka Bijol e Tolgay Arslan.