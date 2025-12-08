Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Torino-Milan, così Saelemaekers nel pre-partita di 'DAZN'
—
Il Milan deve dimostrare di riuscire a vincere anche contro le piccole ... "Sì esatto, e stato un po’ il difetto nostro. Adesso tocca a noi dimostrarlo sul campo, dare tutto con la mentalità giusta e lottare l’uno per l’altro”.