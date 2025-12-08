Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Saelemaekers prima di Torino-Milan: “Oggi dobbiamo smettere di parlare e far vedere sul campo”

TORINO-MILAN

Saelemaekers prima di Torino-Milan: “Oggi dobbiamo smettere di parlare e far vedere sul campo”

Saelemaekers prima di Torino-Milan: 'Oggi dobbiamo smettere di parlare e far vedere sul campo'
Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Torino-Milan, così Saelemaekers nel pre-partita di 'DAZN'

—  

Il Milan deve dimostrare di riuscire a vincere anche contro le piccole ... "Sì esatto, e stato un po’ il difetto nostro. Adesso tocca a noi dimostrarlo sul campo, dare tutto con la mentalità giusta e lottare l’uno per l’altro”.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Torino-Milan in diretta tv o streaming >>>

Contro le piccole è una stata una questione di attenzione? “Non penso, perché ogni partita l’abbiamo preparata al massimo. Forse non siamo stati concentrati dall’inizio alla fine, però oggi mi sa dobbiamo smettere di parlare e far vedere sul campo”.

Leggi anche
Milan, Landucci nel prepartita di Torino: “Manca il nostro capo. Pulisic? E’ a...
Torino-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

© RIPRODUZIONE RISERVATA