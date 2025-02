Torino-Milan, Conceicao: "Gol ridicoli, incredibile. Ho tolto Leao perché ..."

Sulla voglia di vincere: "Pavlovic è un guerriero, ma i ragazzi hanno caratteri diversi. Mi dispiace per i tifosi presenti. Se vediamo gli ultimi 15 gol sono errori non forzati. Delle volte che mi chiedo come sia possibile. Nel primo tempo loro erano avanti 1-0 senza aver fatto un tiro in porta. In questo momento succedono delle cose che non si capiscono. Dobbiamo essere più forti e superare anche questo. Abbiamo cercato di fare di tutto, il migliore in campo è stato il portiere del Torino. I numeri sono stati dalla nostra, ma gli episodi sono stati incredibili ultimamente. A me dispiace per i tifosi del Milan".