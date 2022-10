Torino-Milan 2-1 al 90′: k.o. esterno dopo quasi un anno | Serie A News

Terminata Torino-Milan, partita valida per la 12^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco, dunque, com'è andato il secondo tempo dei rossoneri

È terminata da pochi minuti Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Ecco, dunque, il racconto del secondo tempo dei rossoneri di Stefano Pioli.

Torino-Milan 2-1: il racconto della ripresa del match — Dopo che il primo tempo si è concluso 2-0 per il Torino, con i gol di Koffi Djidji (35') e di Aleksey Miranchuk (37'), la ripresa si apre con tre cambi nella fila del Milan di Stefano Pioli: fuori Pierre Kalulu, Rafael Leão e Brahim Díaz, dentro Sergiño Dest, Ante Rebić e Charles De Ketelaere.

Rebić si fa subito notare: al 50' mette un cross teso e forte in area piccola granata. Né Junior Messias né Divock Origi, però, si fanno trovare pronti per il tap-in sotto misura. Un minuto più tardi conclusione da fuori area di Saša Lukić per i granata: deviazione di Matteo Gabbia in calcio d'angolo.

Al 53', poi, è Dest, di sinistro, a provare la via del gol dai 25 metri: il suo tiro forte, però, sibila di poco alto sulla traversa della porta difesa da Vanja Milinković-Savić. Il Toro fa correre i brividi al Milan al 58' quando, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Samuele Ricci, capitan Alessandro Buongiorno svetta di testa anticipando Ciprian Tătărușanu, proteso in uscita alta.

La sfera, colpita dal numero 4 granata, termina, però, alta sulla traversa. Dopo una decina di minuti da questa occasione, la partita si infiamma. Al 67', infatti, il Milan accorcia le distanze. Lancio lungo di Sandro Tonali, pasticcio tra Buongiorno e Milinković-Savić: dell'indecisione approfitta (molto probabilmente con un fallo) Messias che, appena dentro l'area, segna un gran gol di sinistro.

Il tecnico granata Ivan Jurić si fa espellere per proteste con due cartellini gialli in un minuto, molti giocatori granata si dimostrato nervosi e, pertanto, il Toro cerca di spezzare il gioco con delle sostituzioni ad hoc. Pioli getta nella mischia prima Ismaël Bennacer (70'), poi Olivier Giroud (78') ma le sue mosse non sortiscono gli effetti sperati.

La palla-gol più importante ce l'ha lo stesso Giroud, al 92', quando arriva a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il centravanti francese, però, non trova lo specchio della porta. Torino-Milan 2-1 al 90', il Diavolo cade in trasferta in Serie A dopo undici mesi; l'Atalanta opera il sorpasso e il Napoli scappa in vetta alla classifica.