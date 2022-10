Torino-Milan 2-0 al 45′: uno-due terrificante dei granata | Serie A News

Terminato il primo tempo di Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il racconto dei primi 45' di gioco

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli.

Torino-Milan 2-0 al 45': il racconto del primo tempo — Inizia bene il Milan, vicino al gol già al 3': bella verticalizzazione di Brahim Díaz per Rafael Leão, che si invola verso Vanja Milinković-Savić; la conclusione mancina dell'attaccante portoghese, però, è sbilenca e termina di molto sul fondo. Al 6', poi, altra grande occasione in contropiede per il Diavolo.

Sempre Brahim a servire Leão, sempre il portoghese a divorarsi un gol clamoroso. Stavolta, però, cicca la conclusione di destro a botta sicura. Il Torino, poi, crea due palle gol in un minuto: al 19' palla filtrante di Wilfried Singo per l'ex rossonero Pietro Pellegri. Conclusione, potente, di destro dell'attaccante ed è bravo Ciprian Tătărușanu a deviare in calcio d'angolo.

Sugli sviluppi del corner, i granata arrivano al tiro con il difensore olandese Perr Schuurs. Questa volta Tătărușanu blocca la sfera a terra senza troppi problemi. La partita si gioca su ritmi sostenuti ed è molto equilibrata: il Diavolo prova a fare la partita, il Toro fa di tutto per chiudere tutti i varchi.

I difensori di Ivan Jurić picchiano duro: prima è lo stesso Schuurs (24') poi è il capitano Alessandro Buongiorno (30') a rimediare due ammonizioni per interventi in ritardo su Tommaso Pobega e Leão. È il portoghese, al 32', a farsi nuovamente pericoloso nei pressi dell'area di rigore granata: il suo sinistro dai 20 metri, però, è imprecisa e termina di molto fuori.

Tra il 35' e il 37', però, il Torino assesta un tremendo uno-due al Milan. Punizione battuta da Valentino Lazaro, colpo di testa di Koffi Djidji, lasciato indisturbato nel cuore dell'area di rigore granata e pallone nell'angolo alla sinistra di Tătărușanu. Un paio di giri di lancette e la difesa rossonera, su un campanile sul quale lotta Pellegri, si addormenta.

Nikola Vlašić serve il pallone ad Aleksey Miranchuk che entra in area di rigore rossonera e, con un diagonale mancino, infila ancora Tătărușanu nell'angolo alla sua sinistra. Il Diavolo, tramortito, rientra molto male negli spogliatoi. Torino-Milan 2-0 al 45': per rimettere in piedi questa partita, ora, servirà un mezzo miracolo. Segui qui il secondo tempo del LIVE della sfida tra i granata e i rossoneri >>>