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Tomori prima di Verona-Milan: “Lottiamo per Allegri. Ci ha detto che …”

Tomori prima di Verona-Milan: 'Lottiamo per Allegri. Ci ha detto che ...'
Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Oggi è impossibile sbagliare? "Passiamo da un periodo difficile, ma la cosa bella del calcio è che c'è sempre un'altra partita per rimediare. Sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti".

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Sulla gestione settimanale di Allegri: "Gestita con tutta la tranquillità possibile. Ha detto che dobbiamo rimanere tranquilli nella testa e nel gioco. Non pensare troppo alle cose al di fuori del campo. Sappiamo che faremo bene così".

Su Allegri e le parole di Gabbia che ha detto di volerlo al Milan anche nella prossima stagione: "Si, si. Questa stagione ci ha portato solidità in squadra. Con tutta la calma del mondo ci ha detto di stare ordinati. E' molto bravo a gestire i momenti della stagione. Lottiamo per Allegri".

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