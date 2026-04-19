Tomori prima di Verona-Milan: 'Lottiamo per Allegri. Ci ha detto che ...'

Sulla gestione settimanale di Allegri : "Gestita con tutta la tranquillità possibile. Ha detto che dobbiamo rimanere tranquilli nella testa e nel gioco. Non pensare troppo alle cose al di fuori del campo. Sappiamo che faremo bene così".

Su Allegri e le parole di Gabbia che ha detto di volerlo al Milan anche nella prossima stagione: "Si, si. Questa stagione ci ha portato solidità in squadra. Con tutta la calma del mondo ci ha detto di stare ordinati. E' molto bravo a gestire i momenti della stagione. Lottiamo per Allegri".