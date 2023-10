Supercoppa Italiana, cambiano le date: le ultime notizie

La Supercoppa Italiana, da questa stagione, cambierà formato e passerà da una partita secca a sfide con semifinali e finali. Il Napoli affronterà la Fiorentina mentre l'Inter sfiderà la Lazio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, dovrebbe slittare di 2-3 settimane la final four di Supercoppa Italiana inizialmente prevista tra il 4 e l'8 gennaio. In serata, con un breve comunicato, la Lega Serie A ha annunciato che la competizione non si disputerà nelle date precedentemente fissate per richieste delle autorità sportive arabe. La nota: "La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Borussia Dortmund-Milan, dubbi in mediana per Pioli