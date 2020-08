Spezia-Frosinone 0-1: vittoria amara per Nesta. Spezia promosso in Serie A

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Dopo gli estenuanti play-off di Serie B, oggi si è giocata al finalissima (match di ritorno) Spezia-Frosinone per la Serie A. All’andata era finita 0-1 per i liguri di Vincenzo Italiano. Questa sera servivano due gol, senza subirne, alla squadra di Alessandro Nesta per ribaltare la situazione.

Alla fine a spuntarla è stato lo Spezia, che perde 1-0 ma conquista la prima storica promozione in Serie A. Quanta paura per i bianconeri al 61, quando Rohden ha trovato il gol del vantaggio. Il Frosinone ha provato l’assalto finale, senza riuscirsi. Vittoria amara per mister Alessandro Nesta, che non riesce nella terza rimonta dei play-off. Lo Spezia promosso in Serie A: complimenti al club ligure.

RINNOVO IBRAHIMOVIC-MILAN: GLI AGGIORNAMENTI >>>

PM – IL RINFORZO IN ATTACCO ARRIVA DAL REAL MADRID >>>