PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Spalletti prima di Milan-Juventus: “Qui per dimostrare di cosa siamo capaci. Yildiz pronto ad entrare”

MILAN-JUVENTUS

Spalletti prima di Milan-Juventus: “Qui per dimostrare di cosa siamo capaci. Yildiz pronto ad entrare”

Luciano Spalletti allenatore Juventus
Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano
Redazione

Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Oggi fondamentale per la Champions, come arrivate alla gara? "Ci aspettavamo che le squadre dietro spingessero. Sono squadre forti, vincono partite e per noi diventa un'imposizione. Per noi è normale vivere di queste responsabilità. Dobbiamo venire e mostrare quello di cui siamo capaci di fare. Sarà una partita difficilissima per il modo di giocare del Milan, ti sembra di aver tutto sotto controllo e poi ti spuntano da tutte le parti e ti ribaltano la situazione".

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Sull'assenza di Yildiz dal 1': "Sta bene, non si allena sul campo ma lo sta facendo in maniera diversa. E' rientrato con noi solo nell'ultimo allenamento, per cui per un po' rispetto per il gruppo non parte. Lui è d'accordo perché non avendo fatto la settimana tipo anche lui sa di concedere qualcosa a chi si è allenato con continuità. Però è pronto e può entrare in qualsiasi momento".

Sulla crescita di David: "Sta crescendo sotto l'aspetto relazionale. Nel calcio non si parla mai di questo, di quello che è la relazione e quello che vuol dire stare in maniera corretta dentro un gruppo. Nello spogliatoio gli vogliono tutti bene e lui a loro. Quando c'è questa connessione di squadra la palla viaggia più veloce".

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