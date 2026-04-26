Sull'assenza di Yildiz dal 1': "Sta bene, non si allena sul campo ma lo sta facendo in maniera diversa. E' rientrato con noi solo nell'ultimo allenamento, per cui per un po' rispetto per il gruppo non parte. Lui è d'accordo perché non avendo fatto la settimana tipo anche lui sa di concedere qualcosa a chi si è allenato con continuità. Però è pronto e può entrare in qualsiasi momento".