Sull'assenza di Yildiz dal 1': "Sta bene, non si allena sul campo ma lo sta facendo in maniera diversa. E' rientrato con noi solo nell'ultimo allenamento, per cui per un po' rispetto per il gruppo non parte. Lui è d'accordo perché non avendo fatto la settimana tipo anche lui sa di concedere qualcosa a chi si è allenato con continuità. Però è pronto e può entrare in qualsiasi momento".
Sulla crescita di David: "Sta crescendo sotto l'aspetto relazionale. Nel calcio non si parla mai di questo, di quello che è la relazione e quello che vuol dire stare in maniera corretta dentro un gruppo. Nello spogliatoio gli vogliono tutti bene e lui a loro. Quando c'è questa connessione di squadra la palla viaggia più veloce".
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