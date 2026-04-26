Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bartesaghi prima di Milan-Juventus: “Partita che si descrive da sola, decisiva per la Champions”
MILAN-JUVENTUS
Bartesaghi prima di Milan-Juventus: “Partita che si descrive da sola, decisiva per la Champions”
Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano
"Momento importante, partita decisiva per la stagione, un Milan-Juventus decisivo per la Champions. È una partita che si descrive da sola, è pur sempre un Milan-Juventus dove ci giocheremo tanto noi e loro. "Si giocherà tanto sugli esterni, uno contro uno. Ci siamo allenati tanto in settimana, spero che faremo bene".
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