Serie A – UFFICIALE: Genoa-Torino rinviata a data da destinarsi

Genoa-Torino rinviata

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – La notizia era nell’aria da qualche ora, ma adesso è diventata ufficiale: Genoa-Torino è stata rinviata a data da destinarsi. Impensabile giocare una partita per la squadra ligure, che ha in squadra ben 15 persone (tra giocatori e staff) positive al coronavirus. Una notizia emersa dopo la partita al San Paolo contro il Napoli, che fortunatamente non ha avuto ricadute sui giocatori partenopei. La Lega Serie A ha deciso: la partita si giocherà quando ci saranno le giuste condizioni per farlo.

