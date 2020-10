Europa League – Rio Ave-Milan: grande novità di formazione. Le ultime

ULTIME NOTIZIE RIO AVE-MILAN – Con il passare delle ore la sensazione si sta trasformando in certezza. Stefano Pioli, secondo quanto riferito da Sky Sport, starebbe davvero pensando di schierare Daniel Maldini al posto di Lorenzo Colombo dal primo minuto contro il Rio Ave in Europa League. Grande occasione per il figlio di Paolo, che potrebbe dunque giocare titolare in una partita così importante.

Per quanto riguarda il resto della formazione, in porta ci sarà Gianluigi Donnarumma. La difesa a quattro sarà composta da Davide Calabria, Simon Kjær, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo, vicino a Franck Kessié, giocherà Ismael Bennacer dopo il turno di riposo contro il Crotone. Sulla trequarti spazio ad Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Samu Castillejo, con quest’ultimo in ballottaggio con Brahim Diaz (favorito il primo).

