Coronavirus, Napoli: “Negativi tutti i tamponi effettuati ieri”

Buona notizia per il Napoli

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Sospiro di sollievo in casa Napoli. C’era apprensione in casa azzurra dopo la positività al Covid da parte di 14 persone tra giocatori e staff del Genoa. I rossoblù, ultima avversaria del Napoli in campionato, rischiano dunque di dover posticipare la prossima partita contro il Torino. Il club partenopeo, fortunatamente, non ha riportato nessun giocatore positivo dopo i tamponi effettuati nella giornata di ieri. I prossimi controlli sono previsti per domani. Il comunicato.

