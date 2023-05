Serie A, la Roma frena con la Salernitana: il Milan ne approfitta | News

La Roma frena con la Salernitana nella 36^ giornata di Serie A e ne approfitta il Milan in ottica Champions League

In uno dei due posticipi della 36^ giornata di Serie A, la Roma ha affrontato nella cornice dello stadio 'Olimpico' la Salernitana a pochi giorni dalla finale di Europa League conquistata. Con i successi di Milan, Atalanta e Lazio e la sconfitta dell'Inter avevano infiammato la corsa Champions League e 'costringevano' gli uomini di José Mourinho a vincere per rimanere in corsa.