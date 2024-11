Serie A – La Roma è un caos: arriva l’esonero per Juric

La Roma perde ancora in Serie A. Arriva il KO contro il Bologna. Il club giallorosso sembra un caos totale. La squadra della capitale aveva già esonerato Daniele De Rossi. Ora arriva anche l'esonero per Ivan Juric . Da capire chi sarà il prossimo allenatore giallorosso in questa sosta. Ecco il comunicato ufficiale della Roma.

(fonte: asroma.it) - Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'area tecnica è già iniziata e verrà annunciato nei prossimi giorni.