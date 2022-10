Serie A, Monza-Bologna non verrà rinviata: i motivi | News

Dopo il grave episodio che ha coinvolto Pablo Mari , il Monza aveva chiesto alla Lega Serie A di rinviare la partita di campionato di questo lunedì contro il Bologna . Una richiesta che sì era stata accolta, ma che ha comunque riscontrato delle complicanze. La partita, di fatto, non verrà rinviata a causa di diversi motivi. Secondo 'TMW', le difficoltà del rinvio del match erano legate soprattutto alla ricerca di una data alternativa. La prima utile sarebbe stata quella del 9 febbraio 2023, a ridosso del match di ritorno in calendario il 12 febbraio 2023.

Una soluzione poco gradita soprattutto in casa rossoblù, dunque si è valutata la possibilità di spostare la partita di uno-due giorni, in modo tale da consentire a Pablo Mari di uscire dall'ospedale. A questo punto, ritenuto inutile il rinvio di un paio di giorni, è stato lo stesso Monza a comunicare il benestare di scendere in campo lunedì 31 ottobre come da calendario.