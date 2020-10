Serie A – Milan-Spezia 3-0 al 90′: rossoneri scatenati nella ripresa

Serie A, Milan 3-0 Spezia: il risultato finale

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – È terminato da pochi istanti a San Siro il match Milan-Spezia, gara valida per la 3^ giornata di Serie A. Vediamo com’è andata la sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i bianconeri di Vincenzo Italiano. Dopo un primo tempo sottotono per i rossoneri concluso a reti bianche, il Milan nella ripresa riesce a sbloccare il match grazie a Rafael Leao che sfrutta al meglio un perfetto cross di Calhanoglu su calcio piazzato.

Al 70′ da segnalare l’esordio in rossonero di Jens Petter Hauge che ha preso il posto di Brahim Diaz. Lo spagnolo è stato certamente tra i migliori in campo quest’oggi. Nel finale i rossoneri dilagano grazie alle reti di Theo Hernandez, bella azione personale e mancino imparabile dal limite, e ancora Leao che segna di destro sfruttando al meglio la torre di testa di Kessie. Milan che con questo 3-0 raggiunge l’Atalanta in cima alla classifica con 9 punti.

