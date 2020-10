Serie A – Milan-Spezia 0-0 al 45′: match bloccato a San Siro

Serie A, Milan-Spezia: il risultato del primo tempo

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – È terminato da pochi istanti a San Siro il primo tempo di Milan-Spezia, gara valida per la 3^ giornata di Serie A. Vediamo come sono andati i primi 45′ di gioco tra rossoneri e bianconeri. Poco da segnalare in questo primo tempo coi rossoneri che partono forte prendendo in mano il pallino del gioco, ma non riuscendo a creare occasioni pericolose. Poi cresce lo Spezia, prendendo metri e campo. Unica parata importante di Donnarumma su un pericoloso retropassaggio di Calabria che per poco sfiora l’autogol. Migliore in campo per distacco Brahim Diaz, fenomenale nell’uno contro uno. 0-0 all’intervallo, ma ci aspettiamo dei cambi da parte di mister Pioli.

