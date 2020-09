Serie A – Milan-Bologna: le dieci curiosità sul match di San Siro

È il nuovo esordio in Serie A, la prima giornata a San Siro. Ancora a porte chiuse, ancora senza pubblico, ma comunque con grande voglia e determinazione. I rossoneri si preparano ad ospitare il Bologna con l’obiettivo di vincere, partendo nel migliore dei modi, così da poter ricominciare come avevano concluso lo scorso campionato. In attesa del fischio d’inizio, fissato alle 20.45, scopriamo 10 curiosità legate a questo Milan-Bologna.

SCONTRI DIRETTI

1- Il Milan ha vinto otto delle ultime nove gare contro il Bologna in campionato, incluse le ultime tre. I rossoneri sono anche la squadra contro cui il Bologna ha subito il maggior numero di gol in Serie A (229).

PRECEDENTI A SAN SIRO

2- Il Milan ha vinto le ultime quattro gare casalinghe contro il Bologna in campionato, tra le squadre attualmente in Serie A solo contro il Cagliari vanta una striscia aperta di successi interni più lunga (15).

3- I felsinei hanno perso 42 gare esterne contro il Milan in Serie A, solo contro la Juventus hanno subito più sconfitte in trasferta in campionato (43).

STATISTICHE GENERALI

4- Milan e Bologna si affrontano alla prima giornata per la terza volta in Serie A; bilancio in perfetta parità con una vittoria per parte (nel 1998 per i rossoneri e nel 2008 per i felsinei).

5- Per la seconda volta nella storia, il Milan disputerà la prima gara stagionale in Serie A di lunedì; l’unica precedente occasione risale al 1° settembre 2003 contro l’Ancona, data in cui Kaká esordì in rossonero.

6- Il Milan non ha perso nessuna delle ultime dodici partite di campionato (9V, 3N): è la striscia in corso più lunga in Serie A. E ancora: solo l’Atalanta (47 punti e 55 reti) ha sia raccolto più punti che segnato più gol del Milan (45 punti e 47 reti) in Serie A nel corso del 2020.

FOCUS GIOCATORI

7- Nel post lockdown, Çalhanoğlu è il giocatore che ha preso parte al maggior numero di gol in Serie A: 14 (sei reti e otto assist). Il Bologna è l’unico avversario contro cui Hakan ha sia segnato che fornito assist in più di un match in campionato (due volte).

8- Ibrahimović ha preso parte a 14 reti in quindici esordi stagionali in carriera nei Top 5 campionati europei: dieci gol e quattro assist. Zlatan è stato coinvolto in sei gol in sette gare contro il Bologna in Serie A (quattro reti e due assist).

FOCUS ALLENATORI

9- Il Bologna è la squadra con la quale Stefano Pioli ha collezionato più partite da allenatore in Serie A: 89 (27V, 28N, 34P). Dall’altra parte, Sinisa Mihajlović ha allenato il Milan tra il 2015 e il 2016 in 32 partite di campionato (13V, 10N, 9P).

10- Pioli è rimasto imbattuto in sette delle dieci sfide, da allenatore, contro Mihajlović in Serie A (5V, 2N).

