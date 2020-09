Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Bakayoko, offerta del Psg

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Grossi dubbi sul futuro di Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista sembrava essere molto vicino al Milan, ma le cose negli ultimi giorni sembrano essere cambiate.

Secondo i colleghi del The Sun, il Psg di Leonardo sarebbe fortemente interessato a Bakayoko. L’offerta prevederebbe un prestito oneroso con un diritto di riscatto più alto rispetto a quello proposto dal Milan. Ricordiamo che il centrocampista si è sempre dichiarato tifoso del club francese e che Leonardo era stato fondamentale per l’arrivo dell’ex Monaco in rossonero nell’estate 2018. I rossoneri andranno su altri obiettivi?

