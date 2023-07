Serie A 2023/24, tutti i big match del Milan | NEWS

Archiviato il match contro i giallorossi, al rientro dalla prima sosta per le nazionali sarà subito Derby. La stracittadina d'andata si giocherà, infatti, alla 4ª giornata di campionato, con il Milan in trasferta. Il confronto con i nerazzurri si è disputato in questo turno in due delle ultime quattro stagioni, e lo score è di un successo per parte: 2-0 per l'Inter nel settembre 2019, 2-1 per il Milan a ottobre 2020. Il ritorno è previsto alla 33ª.