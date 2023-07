Milan, chi prendere come terzino? Le caratteristiche di Singo e Fresneda

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. Con i primi tre acquisti messi a referto e il quarto in arrivo, i rossoneri potrebbero anche cercare altri rinforzi. Non solo il centrocampo e l'attacco, che al momento sono i focus principali della dirigenza rossonera. Il Diavolo, infatti, potrebbe anche pensare di rinforzare il reparto arretrato soprattutto per quanto riguarda i terzini. A sinistra, in caso di partenza di Ballo-Touré, servirebbe una riserva per il titolarissimo Theo Hernandez. Diverso, invece, il discorso sulla fascia destra. Al momento il titolare è Calabria, con Florenzi come unica riserva. Il mancato riscatto di Dest e i problemi di infortunio dell'ex terzino della Roma, lasciano il Milan con un dubbio in quel ruolo. Per questo, al momento, si stanno facendo i nome di Singo e Fresneda. Due profili diversi, andiamo a vedere le caratteristiche e le differenze tra i due calciatori.