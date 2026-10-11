Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Mapei Stadium': i rossoneri di Rúben Amorim sono partiti bene in campionato, con 11 punti raccolti sui 15 disponibili

Matteo Chini
- Milano
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Milan, Moreira incontra i tifosi allo store di via Dante: il lancio della maglia | Video

Diego Moreira, esterno rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' nel pre-partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan, le parole di Moreira

"In Nazionale è andata bene, abbiamo cambiato aria e recuperato un po' di energie. Contro il Sassuolo sarà dura. Penso che chiunque voglia vincere lo scudetto, sarebbe fantastico, ma siamo ancora ad inizio stagione e dobbiamo fare le cose con calma. Mi piace questo nostro sistema, ci permette di essere più offensivo. Se sono contento di essere il capocannoniere? Non è il mio obiettivo principale, l'importante è che la squadra vinca".
Sassuolo-Milan, le parole di Diego Moreira

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