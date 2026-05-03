"Mi sento molto bene. Spero che possiamo vincere e che io possa apportare le mie qualità alla squadra. Quello è che più importante però è vincere. Penso che sia molto importante questa partita. Come le altre, ma ne mancano sempre meno. Sappiamo che il nostro obiettivo è la Champions, mancano poche partite e quindi oggi è importante vincere. Quest'anno ho imparato tanto da Luka Modrić, come persona e come giocatore. Straordinario come persona, come calciatore, ha portato tanto - a me ed alla squadra - a livello di personalità"