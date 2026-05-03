PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Jashari nel pre-partita di Sassuolo-Milan: “Ho imparato tanto da Modric, come persona e come calciatore”

SASSUOLO-MILAN

Jashari nel pre-partita di Sassuolo-Milan: “Ho imparato tanto da Modric, come persona e come calciatore”

Ardon Jashari, centrocampista AC Milan, prima di Sassuolo-Milan di Serie A
Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘Milan TV’ Ardon Jashari, centrocampista rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘Milan TVArdon Jashari, centrocampista rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Mi sento molto bene. Spero che possiamo vincere e che io possa apportare le mie qualità alla squadra. Quello è che più importante però è vincere. Penso che sia molto importante questa partita. Come le altre, ma ne mancano sempre meno. Sappiamo che il nostro obiettivo è la Champions, mancano poche partite e quindi oggi è importante vincere. Quest'anno ho imparato tanto da Luka Modrić, come persona e come giocatore. Straordinario come persona, come calciatore, ha portato tanto - a me ed alla squadra - a livello di personalità"

Leggi anche
Jashari prima di Sassuolo-Milan: “Abbiamo bisogno di Modric, per noi è chiave”
Sassuolo, Koné prima del Milan: “Switch contro i rossoneri all’andata? No, ma il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA