Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘Milan TV’ Ardon Jashari, centrocampista rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Jashari nel pre-partita di Sassuolo-Milan: “Ho imparato tanto da Modric, come persona e come calciatore”
SASSUOLO-MILAN
Jashari nel pre-partita di Sassuolo-Milan: “Ho imparato tanto da Modric, come persona e come calciatore”
Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘Milan TV’ Ardon Jashari, centrocampista rossonero
"Mi sento molto bene. Spero che possiamo vincere e che io possa apportare le mie qualità alla squadra. Quello è che più importante però è vincere. Penso che sia molto importante questa partita. Come le altre, ma ne mancano sempre meno. Sappiamo che il nostro obiettivo è la Champions, mancano poche partite e quindi oggi è importante vincere. Quest'anno ho imparato tanto da Luka Modrić, come persona e come giocatore. Straordinario come persona, come calciatore, ha portato tanto - a me ed alla squadra - a livello di personalità"
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