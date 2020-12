Sassuolo-Milan 1-2: Theo Hernández è MVP del match | Serie A News

Sassuolo-Milan 1-2, il migliore in campo è stato Theo Hernández

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Theo Hernández, classe 1997, è stato votato miglior giocatore rossonero in occasione di Sassuolo-Milan 1-2 ieri al ‘Mapei Stadium‘. Che partita del francese! Ecco come il club rossonero ha scritto sul proprio sito web ufficiale, ‘acmilan.com‘.

“Un treno sulla fascia sinistra. Decisivo contro il Sassuolo come lo è stato spesso nelle ultime partite dei rossoneri. Theo Hernández è stato devastante nella sfida del ‘Mapei Stadium‘, servendo ad Alexis Saelemaekers l’assist del raddoppio ed entrando in moltissime azioni d’attacco con la sua velocità bruciante.

Theo, secondo i dati ‘Opta‘, ha già servito 3 assist (segnando anche tre gol) in questo campionato in 12 partite giocate, tanti quanti quelli serviti nella scorsa stagione in 33 presenze. La sua presenza è dunque fondamentale nel bilancio offensivo dei rossoneri, proprio come dimostrato contro il Sassuolo. Applausi per il nostro terzino sinistro, che è l’MVP di Sassuolo-Milan, davanti a Hakan Çalhanoğlu ed Alexis Saelemaekers nelle preferenze espresse su AC Milan Official App“.

