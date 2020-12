Sassuolo-Milan 1-2: numeri, curiosità e statistiche | Serie A News

Sassuolo-Milan 1-2: dati e statistiche del post-partita

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS (fonte: acmilan.com) – Vittoria di straordinaria importanza per il Milan, che al ‘Mapei Stadium‘ supera, 1-2, i padroni di casa del Sassuolo. Sono stati tanti i protagonisti di una sfida che ha segnato diversi record storici.

1 – Il gol di Rafael Leão è più veloce nella storia della Serie A (dopo 6 secondi), superando il precedente record di Paolo Poggi che risaliva a dicembre 2001 con la maglia del Piacenza (8 secondi).

2 – Rafael Leão è il più giovane giocatore dei Top 5 campionati europei ad aver segnato almeno tre reti in ciascuna delle ultime tre stagioni, si tratta inoltre dell’unico nato dopo il 1° gennaio 1999.

3 – Theo Hernández ha già servito tre assist in questo campionato in 12 partite giocate, tanti quanti quelli serviti nella scorsa stagione in 33 presenze.

4 – Solo il Barcellona nel 1948 (18 gare) ha segnato due o più reti per più partite consecutive del Milan nel 2020 (15) nei cinque maggiori campionati europei.

5 – Nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30), mai nessuna squadra imbattuta dopo le prime 13 partite ha terminato il campionato fuori dalle prime quattro posizioni della classifica.

6 – Il Milan ha registrato cinque successi fuori casa di fila contro una singola avversaria in Serie A per la prima volta dal 2013 contro il Chievo (sei in quel caso).

7 – Le due formazioni iniziali più giovani schierate in Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05) sono del Milan in questo campionato: contro lo Spezia ad ottobre (22 anni e 287) e contro il Sassuolo oggi (22 anni e 313).