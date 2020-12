Sassuolo-Milan 1-2, Bergomi: “Sorpasso Inter? Ma chi lo pensava!” | News

Sassuolo-Milan 1-2, il commento di Bergomi a ‘Sky Calcio Club’

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter ed oggi commentatore per ‘Sky Sport‘, si è espresso così dopo Sassuolo-Milan 1-2 di ieri al ‘Mapei Stadium‘.

“Tutti parlavano di sorpasso dell’Inter? Ma tutti chi? Poteva anche esserci il sorpasso, certo. Ma io non cambio idea dopo una partita in cui hai fatto magari 2-2. Io devo vedere sempre come sta in campo una squadra. Loro si divertono, sono uniti, hanno un atteggiamento sempre positivo. Queste cose qua io le vedo ormai da tantissimo tempo”, ha detto Bergomi.

"E poi continuo a pensare che il Milan ha i giocatori giusti per questo tipo di calcio, dove stiamo andando adesso. Guardate il secondo gol – è vero che il fuorigioco il Sassuolo lo fa altissimo -: Theo Hernández fa un'accelerazione … Non c'è nessun giocatore che ha uno strappo come lui. Un difensore così", ha concluso l'ex interista.