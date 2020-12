Sampdoria-Milan 1-2: numeri, curiosità e statistiche | Serie A News

Sampdoria-Milan 1-2: tutto ciò che c’è da sapere sul match

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS (fonte: acmilan.com) – Un successo importantissimo, che ancora una volta conferma il momento d’oro della squadra di Stefano Pioli.

Sampdoria-Milan 1-2, a ‘Marassi‘, è l’ennesimo messaggio che manda il Diavolo al campionato, e lo fa da squadra solida, compatta, cinica e spietata. Un successo che viene evidenziato non solo da campo, ma anche nei 6 numeri raccolti nel post-partita. Eccoli:

1 – Il Milan ha ottenuto otto successi nelle prime 10 gare di questa Serie A. In 86 precedenti partecipazioni alla competizione, i rossoneri hanno fatto meglio a questo punto del campionato solo nel 1954/55 (nove vittorie);

2 – I rossoneri hanno stabilito il proprio record di partite consecutive in gol nel massimo campionato (30);

3 – Il Milan ha segnato almeno due reti per 12 gare consecutive di Serie A. Stabilito il proprio record di partite consecutive con due o più reti realizzate nella competizione;

4 – Samu Castillejo è il giocatore subentrato ad aver trovato il gol più rapidamente in questa Serie A (34 secondi);

5 – La squadra di Pioli ha ottenuto il suo settimo successo esterno consecutivo in Serie A: i rossoneri hanno fatto meglio solo una volta nella storia (nove vittorie di fila in trasferta nel 1993, con Fabio Capello in panchina);

6 – Dal suo arrivo al Milan nella stagione 2017/18, Franck Kessié ha segnato 20 gol in Serie A: nessun rossonero ha fatto meglio nel periodo, al pari di Zlatan Ibrahimović. Il centrocampista ivoriano, inoltre, ha segnato quattro gol in questo campionato in 10 presenze, eguagliando il numero di reti realizzate nell’intero campionato 2019/20 in 35 gare disputate. In chiusura, Kessié è l’unico centrocampista centrale ad aver segnato almeno quattro gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni (dal 2016/17) nei cinque maggiori campionati europei.

